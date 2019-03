Estádio Palma Travassos vai a leilão pela terceira vez consecutiva

Por Redação Blog do Esporte









O Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP), vai a leilão pelo terceiro ano consecutivo. Os lances, que terão valor inicial de aproximadamente R$ 23,7 milhões, poderão ser feitos na próxima segunda-feira (25), em São Paulo.





O estádio vai novamente a leilão devido a uma dívida de R$ 1,2 milhão com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Os peritos avaliam que o valor do estádio gira em torno de R$ 39,4 milhões.





Antes disso, o estádio foi colocado em leilão por duas vezes. Em abril do ano passado e em maio de 2017 devido a uma outra dívida com o INSS e com a Caixa Econômica, mas não houve lances para o estádio.





Em contato com o Globo Esporte, o departamento jurídico do Comercial reconhece a dívida, adquirida na “gestão retrasada” e que vai acompanhar o leilão, mas por causa do tombamento histórico da Joia, acredita que não haverá interessados no negócio novamente.





“A realidade não permite nem pensar em pagar essa dívida agora. Vamos aguardar, acredito que não vai ser arrematado, pois é um valor alto e o estádio é tombado por lei. Tem de mantê-lo da maneira que está, não pode mudar a natureza dele. É uma triste realidade por causa de gestões passadas”, disse Fernando Augustus Teixeira, advogado do clube.