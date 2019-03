Ex-técnico processa tenista nº1 do mundo e cobra milhões por contrato vitalício, diz site

A tenista japonesa Naomi Osaka foi processada pelo ex-técnico Christophe Jean por um suposto contrato em que a atleta e seu pai concordaram em pagar os treinos com 20% de toda a premiação da carreira, segundo o site americano TMZ.





Na época, a atual campeã do US Open e do Aberto da Austrália tinha apenas 14 anos de idade. De acordo com Cristophe Jean, o pai da japonesa não tinha condições de pagá-lo pelos treinos, então eles fizeram um acerto de que o pagamento seria 20% de toda a premiação e da renda de patrocínios de Naomi Osaka.





Quando o documento foi assinado, no entanto, a tenista era menor de idade e foi seu pai que firmou o contrato. O preço médio de um ano de treino de alto nível na Flórida é de US$ 40 mil dólares (cerca de R$ 150 mil). A duração da parceria durou dois anos.





Ele não é o único técnico a afirmar que treinou a atleta por anos na promessa de que receberia uma porcentagem no futuro. Segundo o jornal local "Sun Sentinel", nenhum dos seis treinadores que trabalhar com Naomi Osaka desde pequena viu a cor do dinheiro.





A diferença foi que Cristophe Jean cobrou o pai da atleta recentemente e decidiu levar a questão para a justiça. O ex-técnico afirma que tem uma cópia do contrato, com assinatura do pai da líder do ranking, em que há o prazo é "indefinido". O documento está anexado no processo que corre nos tribunais da Flórida.





- Eu não queria fazer isso, mas a última vez que eu falei com ele, ele me disse para procurar um advogado. Então eu contratei um advogado - afirmou o ex-técnico ao jornal da Flórida. A equipe da tenista se recusou a comentar o assunto.





Aos 21 anos de idade, Naomi Osaka soma US$10,8 milhões (cerca de R$ 41,1 milhões) em premiação, sem contar os patrocínios. Ela surpreendeu a americana Serena Williams na final do US Open em uma final polêmica, em setembro do ano passado, e seguiu brilhando nas quadras para atingir o topo do ranking, em janeiro.





