Exercícios pela manhã, hidratação e proteção solar: confira dicas esportivas para estações mais secas do ano

A atividade física sempre está ligada aos cuidados com o corpo, metabolismo, funcionamento cardiovascular e neurológico. Todavia, é sempre importante tomar alguns cuidados na hora de se exercitar, principalmente com o uso de protetor solar, alongamentos e escolher os melhores horários para essas atividades.





Com a chegada do outono, nesta quarta-feira (20), as chuvas começam a ser menos frequentes e a atmosfera fica mais seca. Com isso, os cuidados devem ser redobrados com a hidratação e os fatores de proteção solar quando os exercícios são realizados ao ar livre, como explica a cardiologista Nicolle Queiroz.





“O fator de proteção é individual para cada pele, o mínimo é FPS 30. Também é importante associar as barreiras físicas como roupa, óculos e boné com o fator de proteção para os raios ultravioletas”, explica.





A especialista também destaca que o consumo de água deve ser constante, principalmente em altas temperaturas. “A hidratação deve ser recorrente, independentemente da temperatura. Nos dias mais quentes o cuidado deve ser redobrado e deve-se beber mais água”, destaca Nicolle. As temperaturas variam de uma região para outra, mas o tempo seco predomina em boa parte do país.





A cardiologista explica que o metabolismo do ser humano trabalha melhor com exercícios realizado no período da manhã. “Há estudos que mostram um melhor metabolismo pela manhã, favorecendo o emagrecimento. Para quem treina ao ar livre, os melhores horários são antes das 10 horas e após às 16 horas, pela agressividade da radiação solar”.





Entretanto, é importante encontrar um horário ser exercitar, independente da correria e estresse do dia a dia, como salienta Nicolle. “Após um dia estressante, o treino noturno ajuda a relaxar. Na verdade, não tem desculpa, o melhor é não deixar de fazer exercício”.





Dicas





A especialista também destaca 10 dicas rápidas para uma boa prática de atividade física:





1) Evitar alimentos pesados antes dos exercícios, a digestão fica mais lenta e acumulada no estômago;





2) Evitar álcool antes de realizar a atividade física, ele altera o equilíbrio e a concentração para movimentação adequada, desidrata, edemacia e pode levar a hipoglicemia (alta de açúcar);





3) Evitar realizar exercícios com quadro gripal e febre, tem risco de miocardite (inflamação do miocárdio);





4) Evitar exercícios sem avaliação médica prévia, principalmente se possui sintomas cardiovasculares (dor no peito, falta de ar, palpitações, tontura) ou em casos de morte súbita na família;





5) Após a prática de exercício um banho é mais para higiene. Deve-se usar água morna não muito quente, pois irá ressecar mais a pele. Água muito gelada não corta o suor;





6) Hidratante após a prática esportiva irá deixar a pele viçosa, é recomendado evitar;





7) Orientação nutricional ajuda muito no desempenho e ganho de massa magra;





8) Em caso de mal estar, a prática deve ser interrompida e deve-se procurar um atendimento médico imediato;





9) É mais que consagrada a prática de atividade esportiva para redução do risco de doenças cardiovasculares (perda de peso, controle de hipertensão, melhoria do padrão de colesterol, melhora a resistência física, diminui o estresse);





10) Atividade física sempre sob a supervisão de um profissional habilitado na área.