Federer vence revanche contra grego, é campeão em Dubai e chega ao 100º título na carreira

Considerado por muitos o maior jogador de tênis de todos os tempos, Roger Federer alcançou neste sábado uma marca simbólica, mas que resume bem o que foi - e ainda é - sua gloriosa carreira. Ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas (11º do ranking) por 2 sets a 0, com duplo 6/4, ele se sagrou campeão do ATP 500 de Dubai, conquistando assim o seu 100º título profissional. Uma marca simbólica, mas certamente histórica para ex-número 1 do mundo que, aos 37 anos, segue alcançando feitos incríveis.





- É bem difícil estar o tempo inteiro rodando, mas vale muito o sacrifício. É um sonho se tornando realidade para mim (chegar onde cheguei). Eu estou feliz que estou saudável, que tenho um time maravilhoso, uma família maravilhosa, tenho que agradecer muito a eles. Eu não estou aqui para conseguir todos os recordes, eu acho que o que Jimmy (Connors) fez foi incrível e precisa ser lembrado, mas eu estou feliz, satisfeito de ter jogado com Stefanos, não posso agradecer mais - disse o suíço, fazendo referência ao tenista americano Jimmy Connors, que chegou a 109 títulos.





Ainda que tenha chegado à marca impressionante, Federer não é o recordista de títulos profissionais entre os homens. O norte-americano Jimmy Connors, que jogou entre 1972 e 1996, soma um total de 109 conquistas e é o único à frente do suíço. Ao todo, Federer disputou 152 finais de simples na carreira, o que lhe coloca com mais de 65% de aproveitamento em decisões. O primeiro título do suíço só foi alcançado em 2001, quando o mesmo já tinha 19 anos.





O confronto deste sábado ainda marcou a revanche de Federer sobre Stefanos Tsitsipas. Em janeiro, o grego de apenas 20 anos foi o algoz do suíço nas oitavas de final do Aberto da Austrália, vencendo por 3 sets a 1. Na ocasião, o garoto chegou à semifinal do torneio, sendo eliminado por Rafael Nadal.





Com o título em Dubai, Federer ainda vai somar 500 pontos no ranking da ATP e subir três posições, saindo do atual 7º lugar para ocupar a 4ª colocação, atrás apenas de Novak Djokovic, Rafael Nadal e Alexander Zverev, os três mais bem posicionados atualmente.





O jogo





Federer abriu o confronto mostrando que não estava para brincadeira com Tsitsipas. Devolvendo com muita agressividade e dentro da quadra, surpreendeu o grego logo de cara com uma quebra inaugural. Curiosamente, na Austrália, o suíço não havia quebrado o serviço do rival uma vez sequer ao longo de quatro sets. Dessa vez, foram necessários apenas dois minutos.





A partir daí, foi uma questão de administrar a vantagem e sacar para o set em 5/4. No entanto, Federer chegou a liderar em 40/0, mas se viu em dificuldades quando Tsistipas chegou a ter dois break points em iguais. O suíço se recuperou bem em ambos, conectou bons saques e voleios e contou com um erro do grego para levar o primeiro set.





Com Tsitsipas mais confiante e contando com seu saque, o segundo set foi disputado em altíssimo nível e com poucas chances de devolução para os dois lados. No 4/4, Tsitsipas chegou a abrir 30/0, mas Federer se recuperou com uma passada sensacional e aproveitou para jogar bem nos segundos serviços do grego chegando ao break point. Tsistipas mandou uma bola na rede e deixou o suíço com a faca e o queijo na mão. Sem dar brecha para o rival, ele sacou firme, manteve o bom aproveitamento e selou a vitória e o 100º título de sua carreira.





Globo Esporte