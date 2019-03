Flamengo anuncia banco digital como seu patrocinador master até o fim de 2020

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira seu novo patrocinador master, o banco digital BS2. O acordo vai até 2020, e o clube estima, "de forma conservadora", uma arrecadação anula superior a R$ 30 milhões. O contrato só entrará em vigor após análise e aprovação do Conselho Deliberativo.





Uma imagem do protótipo de como ficará a marca estampada na camisa já foi apresentada internamente entre a diretoria. A versão final terá a palavra "banco" abaixo do logotipo da empresa.





O acordo tem, além do pagamento de um valor fixo - R$ 15 milhões -, acréscimo de acordo com a participação do clube na venda de produtos da BS2. Neste caso, a aposta é de que a força da torcida vai aumentar a arrecadação para o clube.





- Desenvolvemos esse modelo de contrato com o BS2 porque, além de conhecer a seriedade e a qualidade do serviços do banco, sabemos a força da Nação rubro-negra. Tenho certeza que a nossa torcida vai abraçar esta parceria - afirmou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.





Diretor-presidente do BS2, Gabriel Pentagna Guimarães comentou sobre a expectativa da empresa com a parceria.





- Estamos muito felizes com a oportunidade de unir as nossas marcas na grande paixão dos brasileiros, o futebol. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, com mais de 40 milhões de torcedores apaixonados em todo o País. Nossa expectativa é que essa parceria seja um sucesso para o clube, para o Banco BS2, e que traga muitas alegrias para o torcedor rubro negro- disse.





Globo Esporte