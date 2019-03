Fora da briga pelos playoffs, Lakers decidem restringir o tempo de LeBron em quadra

(Foto: Mark J. Rebilas / USA Today)









Praticamente sem chances de chegar aos playoffs, o Los Angeles Lakers já pensa na temporada 2019-2020. A equipe ocupa a décima primeira posição da Conferência Oeste, a 6.5 jogos do Los Angeles Clippers, que abre a zona de classificação para os playoffs. Um verdadeiro abismo tendo em vista a quantidade de jogos ainda restantes (17) à equipe californiana nessa reta final de temporada regular. Como chegar ao mata-mata é um objetivo que saiu do horizonte, a franquia decidiu se precaver e poupar LeBron, restringindo seu tempo de quadra.





De acordo com Chris Haynes, do veículo americano Yahoo Sports, os Lakers pretendem dar a LeBron entre 28 e 32 minutos de jogo por partida. A comissão técnica considera também poupá-lo em uma das pernas de futuros back-to-backs. Ou seja: em jornadas de duas noites seguidas, LeBron jogará apenas a primeira ou a segunda partida, nunca as duas. King James - que nessa quarta-feira passou Michael Jordan e assumiu a quarta posição na lista dos maiores cestinhas da história da NBA - tem médias de 35.6 minutos, 27.1 pontos, 8.6 rebotes e 8.0 assistências na atual campanha dos Lakers.





A medida, claro, visa poupar o melhor jogador do planeta, a fim de que o astro se mantenha saudável para o início da temporada 2019-2020, quando os Lakers poderão trazer uma, quiçá duas estrelas para ajudar LeBron a buscar um título que não vem para a franquia angelina desde a temporada 2009-2010. A decisão pela restrição dos minutos foi tomada em comum acordo entre a direção e o próprio LeBron.





Globo Esporte