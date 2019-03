França passeia com boas atuações individuais e lidera grupo com duas goleadas

A França conquistou a sua segunda goleada em dois jogos pelas eliminatórias da Eurocopa 2020 ao bater a Islândia por 4 a 0, nesta segunda-feira, no Stade de France, pelo Grupo H. O resultado foi construído através de grandes atuações individuais, especialmente de Mbappé e Griezmann, autores de gols no segundo tempo - o craque do PSG ainda deu duas assistências, uma delas de calcanhar. Umtiti e Giroud também marcaram no passeio dos campeões do mundo.





A França é um time seguro do que quer fazer em campo - e entrosado, com a base da Copa do Mundo mantida. Já vencia aos 12, quando Mbappé cruzou na cabeça de Umtiti. Algumas boas chances foram desperdiçadas até que o ritmo engrenasse novamente. Aos 23 da etapa final, Pavard cruzou, e Giroud fez de coxa. Aos 33, Griezmann achou Mbappé, que não perdoou. E foi retribuído aos 39, fechando o placar. Noite tranquila para os comandados de Deschamps.





Mbappé fez um gol, deu duas assistências e com frequência infernizou a defesa islandesa. Foi um dos destaques numa noite em que atingiu duas importantes marcas: ele é agora o mais novo a alcançar os 30 jogos pela seleção (20 anos e três meses) e o primeiro a chegar aos 12 gols depois de apenas 30 partidas desde David Trezeguet em 2001 (15 gols).





Com o gol desta segunda, Giroud tornou-se o terceiro na hierarquia de artilheiros da seleção francesa, à frente de David Trezeguet e atrás apenas de Michel Platini e Thierry Henry. Nada mal, hein?!





Data Fifa agora apenas em junho. A França visitará a Turquia, vice-líder do Grupo H, no dia 8 e a Andorra no dia 11. A Islândia pegará Albânia e Turquia em casa.





Globo Esporte