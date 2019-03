Goiânia dispensa jogador que já teria pré-contrato com Goiás e condena postura do clube rival

(Foto: Fábio Lima/O Popular)









Apesar do clima festivo pela classificação histórica à semifinal do Campeonato Goiano após 26 anos, a reapresentação do Goiânia na tarde desta quinta-feira também ficou marcada pela dispensa do lateral-direto Yago Rocha. Segundo a diretoria, o jogador estaria acertado com o Goiás, adversário do Galo na semifinal do Campeonato Goiano.





Presidente do Conselho Deliberativo do Goiânia, Ebraim Arantes anunciou a saída do atleta e acusou o clube rival de assédio. Ele diz que Yago já poderia estar jogando, mas continuava reclamando de uma lesão para não atuar porque teria assinado pré-contrato com o Goiás.





- O professor Artur (Neto, técnico) questionou o jogador sobre a situação, e ele confessou que foi assediado pelo coirmão, que é o clube que vamos enfrentar na semifinal. Esse clube, deselegantemente, procurou o atleta, ao contrário de Atlético-GO e Vila Nova, que também se interessam por alguns dos nossos jogadores.





Yago Rocha tem 24 anos e disputou oito jogos pelo Goiânia nesta temporada. Ele estava no Olaria antes de ser indicado por Artur Neto ao clube. O treinador se mostrou chateado com a conduta do lateral.





- Eu mesmo pedi sua contratação, então fui responsável por sua vinda. Ele demonstrou um desinteresse muito grande em servir o clube. Assinar pré-contrato todo profissional pode fazer, o que não pode é ficar no departamento médico mesmo com condições de voltar a campo. Outros que se machucaram junto com ele já voltaram.





O Goiás não confirma já ter pré-contrato assinado com Yago, mas admite o interesse no atleta e considera o caso como normal no futebol.





- Eles querem mexer com o jogo fora de campo, e a gente vai decidir dentro. É isso. Não tem nenhuma polêmica. Isso é natural - disse Mauro Machado, vice-presidente do Goiás, ao jornal O Popular.





Lesão





De acordo com o departamento médico do Goiânia, Yago Rocha sofreu uma lesão muscular de grau 2, apontada por meio de ressonância magnética, no início de março. O jogador ficou em tratamento e passou por nova avaliação no dia 18. O segundo exame apresentado indicou que a lesão já estava cicatrizada e apontou apenas um leve edema.





A diretoria do Galo mostrou esses exames à imprensa na reapresentação do elenco, na tarde desta quinta-feira, e divulgou também uma nota oficial via assessoria de imprensa.





Leia a nota na íntegra:





O Goiânia Esporte Clube, um dos maiores e mais tradicionais clubes do Centro-Oeste, vem através dessa nota repudiar e lamentar a atitude tomada pelo nosso coirmão Goiás Esporte Clube que de forma antiética assediou no decorrer do Campeonato Goiano o atleta Yago Rocha.





Informamos a nossa torcida e a imprensa que o jogador foi desligado do clube por conta dessa situação na tarde desta quinta-feira (28) e não faz mais parte do nosso grupo por ter assinado um pré-contrato com o Esmeraldino. O fato será informado as autoridades legais, e tenham certeza que o Galo enquanto instituição vai cobrar providências.





Não é aceitável que em 2019 um clube do tamanho do nosso rival tenha tal postura de assediar atletas que deveriam inclusive enfrentá-lo pelas semifinais a partir de sábado. Queremos também enaltecer a atitude ética dos nossos coirmãos Atlético Clube Goianiense e Vila Nova Futebol Clube, que, respeitosamente, nos procuraram a respeito de alguns atletas que os interessavam.





Nós colocamos à disposição para demais esclarecimentos e estamos inclusive munidos de provas que confirmam a nossa denúncia.





Globo Esporte