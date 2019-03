Governo do Rio de Janeiro anuncia rompimento com consórcio que gere o Maracanã

O Maracanã está novamente nas mãos do governo do estado do Rio de Janeiro. Em coletiva na manhã desta segunda-feira, no Palácio da Guanabara, o governador Wilson Witzel anunciou o rompimento com o consórcio que gere o estádio atualmente.





A decisão passa a ter valor dentro de 30 dias contados a partir deste 18 de março. O Governo do Estado passará a tomar conta do estádio e está aberto para conversar com os clubes. Flamengo e Fluminense tinham contratos em vigor com o consórcio (veja a manifestação dos clubes no fim da matéria). O governador, por sua vez, decretou:





- Se a concessionária mantinha contrato com os clubes, na medida que ela é rescindida, eles não têm efeito. Por isso, nós vamos conversar com os clubes, com regras claras, de como pode ser usado no jogo. O que é resolvido entre as partes, uma vez negociado, é aquela coisa: o combinado não sai caro.





O governador esclareceu que foi determinante para decisão o não pagamento da outorga pelo consórcio, além do mesmo não ter apresentado garantia de quitação de débitos em caso de contratempo. As dívidas desde maio de 2017 chegam a R$ 38 milhões.





Witzel fez o anúncio juntamente com o vice-governador, Cláudio Castro, e os secretários de Estado da Casa Civil e Governança, José Luis Zamith, e do Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bournier. O governador falou sobre a gestão do estádio:





"O Maracanã tem renda. Vai ser administrado pelo estado em parceria com os clubes. Não vejo dificuldades. A maior dificuldade que vamos ter é de modelar a PPP (Parceria Público Privada). Mas, não haverá prejuízo nenhum. Os clubes estavam me pedindo. Manter uma empresa condenada em primeira instância não dava".





O governador do Rio de Janeiro disse que a decisão não impacta em nada no calendário de jogos previsto para o estádio, como os da Copa América, por exemplo.





O próximo jogo marcado para o Maracanã já acontece nesta terça-feira: Madureira x Flamengo, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Rio.





O Flamengo se manifestou e parabenizou a decisão do Governador:





"O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sr Wilson Witzel em cancelar a atual concessão do Maracanã.





Esperamos que a nova licitação corrija um dos grandes problemas do edital passado contemplando agora a possibilidade dos clubes do Rio de Janeiro participarem da administração daquele que é um verdadeiro templo do futebol mundial".





O Fluminense também apoiou a medida:





''O Fluminense Football Club avalia como positiva a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro e espera que, a partir de agora, os clubes passem a ter participação mais ativa na concessão e administração do estádio''.





O Consórcio Maracanã se disse surpreso com a notícia:





''O Complexo Maracanã Entretenimento foi surpreendido pela informação divulgada nesta manhã em uma coletiva de imprensa. A empresa não teve acesso a nenhum ato oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro e se manifestará oportunamente''





Globo Esporte