Guarani demite Osmar Loss após derrota no dérbi 193: "Foi uma vergonha hoje", critica Fumagalli

O Guarani demitiu Osmar Loss após a derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta no dérbi campineiro deste sábado, no Moisés Lucarelli. O anúncio foi feito pelo presidente Palmeron Mendes Filho, que deu entrevista no lugar do treinador e não escondeu a irritação com o resultado que eliminou o Bugre do Campeonato Paulista. Auxiliar fixo da comissão técnica, Marco Antônio vai dirigir o time contra o RB Brasil, quarta-feira, no Brinco de Ouro.





– Nós fizemos uma rápida reunião com o pessoal do futebol, e, infelizmente acabou o ciclo. Precisamos começar o planejamento da Série B. Foi uma derrota vergonhosa. Agradecemos muito o trabalho da comissão técnica – disse o presidente alviverde, que não poupou críticas ao time.





"A decisão está sendo tomada no momento certo, após o término do jogo. Acho que nós assistimos ao jogo hoje. Nosso objetivo é o acesso à Série A. Situação ficou insustentável, tudo pesou. O Guarani não pode estacionar em 14 pontos. Agradecemos muito, ele se dedicou, mas é momento de mudança".





Ao lado do presidente, Fumagalli também falou do resultado no dérbi 193. O superintendente de futebol também usou o termo "vergonha" para qualificar o que o Guarani fez contra a Ponte Preta e disse que, por enquanto, não há um nome de consenso para substituir Loss.





– Não paramos para pensar ainda em perfil. Contava com Loss, com planejamento para a sequência, mas ficou insustentável. Foi uma vergonha hoje. Agora amanhã, segunda-feira, com a cabeça fria, vamos sentar e avaliar o mercado – disse o ex-jogador, que hoje comanda o departamento de futebol do clube.





Eliminado precocemente do Paulistão, o Guarani encerra a campanha na primeira fase contra o RB Brasil, líder no geral, em partida na próxima quarta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro. A missão de dirigir a equipe será de Marco Antônio, ex-lateral-direito do próprio clube e que já havia substituído Umberto Louzer nos dois jogos finais da Série B do ano passado.





Contratado em meados de dezembro, Osmar Loss encerra o trabalho com apenas 12 jogos no comando do Guarani. Foram quatro vitórias, com destaque para os resultados sobre Corinthians e São Paulo, dois empates e seis derrotas, incluindo o dérbi e a eliminação para o Avenida na Copa do Brasil. Ou seja, o Bugre de Loss perdeu metade das partidas que fez em 2019.





O clube agora foca no planejamento para a sequência da temporada. Após cumprir tabela contra o RB Brasil, o Guarani disputará o Torneio do Interior, contra as equipes que não se classificaram e nem foram rebaixadas no Paulistão. O maior objetivo da temporada é a Série B do Brasileiro, que começa no último fim de semana de abril.





