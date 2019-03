Henrique Dourado marca em estreia na China, mas sofre fratura e deixa campo de ambulância

Apesar de ter cumprido sua missão de balançar as redes, Henrique Dourado teve uma estreia dolorosa no futebol chinês neste domingo. Em seu primeiro jogo pelo Henan Jianye, o ex-atacante do Flamengo demorou apenas 26 minutos para marcar um gol, mas sofreu uma fratura na tíbia ainda no primeiro tempo e precisou deixar o gramado de ambulância, chorando muito.





O Ceifador foi vítima de uma entrada forte de Qin Sheng, aos 40 minutos do primeiro tempo, e logo caiu levando as mãos à perna direita. Ao receber atendimento médico, o brasileiro chorou bastante e deixou o campo de maca, sendo levado direto para uma ambulância. Segundo comunicado do clube, ele teve constatada uma fratura na tíbia e precisará passar por uma cirurgia.





Horas depois do jogo, Dourado recebeu a visita de Qin Sheng, capitão do Dalian Yifang, que pediu desculpas pelo lance que gerou a fratura no atacante. O jogador foi punido apenas com um cartão amarelo.





Qin Sheng, autor da falta que lesionou Dourado, foi ao hospital pedir desculpas públicas. pic.twitter.com/vHMEo3mwOo 3 de março de 2019





Antes do lance que originou sua fratura, Dourado já havia sofrido uma falta dura na entrada da área, que originou o seu primeiro gol no futebol chinês e levou à expulsão do zagueiro Yang Shanping, que levou o segundo cartão amarelo. Após a cobrança, Dourado tentou desviar para o gol, a zaga não conseguiu cortar, e ele aproveitou o rebote para chutar para o fundo das redes.





A partida terminou empatada em 1 a 1, uma vez que o belga Ferreira-Carrasco arrancou a igualdade aos 46 minutos do segundo tempo, mesmo com sua equipe com um jogador a menos.





