Histórico: com gol de pênalti após VAR nos acréscimos, Manchester United tira o PSG da Champions

Achou que já tinha visto loucura suficiente nesta Champions? Bem, você achou errado. Depois do improvável Ajax, a quarta-feira premiou o Manchester United com a quase impossível vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Contrariando todas as estatísticas, os Diabos Vermelhos superaram nove desfalques e venceram o Paris Saint-Germain por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, avançando no gol fora de casa. Quer mais drama? O último gol foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, em pênalti de Rashford assinalado com o árbitro de vídeo. Lukaku, duas vezes, e Bernat marcaram os outros gols de um jogo para a história. Neymar, dividido entre o camarote do estádio e a beira do gramado, foi testemunha.





Até esta quarta-feira, em 106 oportunidades nas competições europeias o time que venceu o jogo de ida por 2 a 0 na casa do adversário avançou de fase. O Manchester United e o PSG conseguiram a proeza de acabar com a "invencibilidade" desta estatística. Não estava fácil...





O lance chave do jogo aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Dalot arriscou de fora da área, e a bola desviou no braço de Kimpembe. Seria escanteio, mas o árbitro Damir Skomina foi aconselhado a rever a jogada com o auxílio do vídeo. Ele marcou a penalidade - Rashford, então, cobrou e fez. Após a partida, Neymar criticou a decisão nas redes sociais. "Isso é uma vergonha", escreveu, bastante irritado.





Globo Esporte