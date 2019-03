Hoffenheim goleia Leverkusen e embola briga por Liga Europa no Alemão

Na abertura da 27ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira, o Hoffenheim se aproveitou da condição de mandante e goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 1. Em duelo direto na briga por vaga na Liga Europa, o time da casa cresceu no segundo tempo, garantiu o resultado expressivo e embolou a disputa.





Com a vitória, a equipe comandada por Julian Nagelsmann chegou a 41 pontos e assumiu provisoriamente a oitava colocação, apenas um ponto atrás do Leverkusen, sexto colocado, que agora poderá ser ultrapassado pelo Wolfsburg no prosseguimento da rodada.





Os donos da casa saíram na frente do placar com o atacante Belfodil aos 10 minutos de partida, em batida consciente da entrada da área. O empate não demoraria para acontecer. Aos 19, o centro-avante Volland deixou tudo igual em cabeçada livre dentro da área.





Com o 1 a 1 no placar da primeira etapa, a partida ganhou outros contornos no segundo tempo. Aos seis minutos, os mandantes contaram com um pouco de sorte. Após trama dentro da área, a bola foi em direção do zagueiro adversário Bender, que desviou o chute e acabou colocando para o próprio gol.





Aos 16, Belfoldi apareceu novamente marcou mais uma vez em batida na entrada da área. Já aos 34, Kramaric recebeu dentro da área, bateu na saída do goleiro e transformou a vitória do Hoffenheim em goleada.





Confira os confrontos da 27ª rodada do Campeonato Alemão segundo horário de Brasília:





Sexta-feira

16h30 Hoffenheim 4×1 Bayer Leverkusen





Sábado

11h30 Borussia Dortmund x Wolfsburg

11h30 Werder Bremen x Mainz 05

11h30 Freiburg x Bayern de Munique

11h30 Fortuna Düsseldorf x Borussia Mönchengladbach

11h30 Nürnberg x Augsburg

14h30 Leipzig x Hertha Berlin





Domingo

10h30 Hannover x Schalke 04

13h Eintracht Frankfurt x Stuttgart





Gazeta Esportiva