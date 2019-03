Igor Gomes faz dois, e São Paulo vence o Ituano no Morumbi

(Foto: Marcos Ribolli)









A temporada 2019, enfim, começou para o São Paulo. Depois da eliminação na Libertadores e de muitas vaias da torcida com atuações ruins no Paulistão, o Tricolor jogou bem e venceu o Ituano por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi, no primeiro confronto das quartas de final do estadual. A vitória teve o papel determinante do garoto Igor Gomes, de 20 anos. Ele fez os dois gols (o primeiro um golaço) e colocou a equipe em vantagem no confronto. Morato descontou no fim e manteve o Galo vivo na disputa.





O São Paulo joga por um empate no segundo jogo, quarta-feira, às 19h15, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Para ir às semifinais, o Ituano precisa de uma vitória por dois gols de vantagem. Se conseguir um a mais, a equipe do interior leva a decisão para os pênaltis. Não há o gol fora de casa como critério de desempate. Clique aqui e veja a tabela do Paulistão!





O São Paulo cresceu com o passar do tempo e teve boa atuação na etapa inicial, talvez a melhor da temporada. Muito lento na troca de passes no início e com Antony bem marcado, o Tricolor foi marcado com certa facilidade pelo Ituano. Quando acelerou o jogo, o time da casa apareceu com perigo. Liziero errou o alvo após bom toque de bola pela esquerda. O Galo de Itu apostou nos contra-ataques. O garoto Martinelli parou em Tiago Volpi em desvio na primeira trave após escanteio. Morato, que teve passagem apagada pelo Morumbi, também deu trabalho à defesa. O São Paulo abriu o placar aos 32, novamente quando colocou agilidade no ataque. Foram 50 segundos de troca de passes até o gol. E um golaço! Reinaldo recebeu de Everton Felipe na esquerda e cruzou para Igor Gomes bater de primeira. Foi o primeiro gol dele como profissional. Everton Felipe, aos 42, ainda perdeu boa chance de ampliar em tabela com Antony.





O Ituano voltou do intervalo mais ofensivo e levou perigo em chute de Morato que Volpi espalmou. Com boa marcação, principalmente com Liziero, o São Paulo sofreu poucos sustos e levou perigo nos contra-ataques com Antony. O segundo gol saiu aos 15. Em erro na saída de bola do Galo, Pegorari deu rebote na finalização de Everton Felipe. Igor Gomes pegou a sobra na área e empurrou para as redes. A vantagem poderia ter sido maior ainda. Hudson acertou o travessão, e Reinaldo carimbou a trave direita. O Ituano foi para cima nos minutos finais. O árbitro anulou um gol por impedimento. Antes do fim, Morato teve a chance para descontar, mas Volpi fez linda defesa com o pé direito. O gol saiu aos 37. Depois de escanteio, Volpi saiu mal e Morato fez de cabeça, deixando o confronto aberto para o segundo jogo.





O sistema foi acionado pelo juiz José Cláudio da Rocha Filho apenas uma vez, no segundo tempo, após Everton Felipe cair na área. Um problema no aparelho comunicador atrasou a decisão por alguns minutos. Com a ajuda do quarto árbitro Adriano de Assis Miranda, o árbitro de vídeo Marcio Henrique de Gois mandou a partida seguir. Para o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, Paulo César de Oliveira, o árbitro acertou.





Do lance do gol a torcida do São Paulo não tem o que reclamar. O Tricolor trocou passes por 50 segundos até que Igor Gomes marcasse, pegando de primeira o cruzamento feito por Reinaldo. Assista no vídeo abaixo:





Igor Gomes brilhou neste domingo com dois gols logo em seu primeiro jogo como titular no Morumbi. Depois da partida, o Tricolor publicou nas redes sociais uma foto dele ainda bebê com a camisa do clube.





O São Paulo voltou a utilizar seu estádio neste domingo após os estragos causados pela enchente que atingiu o estádio e a sede social do clube no fim do mês passado. O último na casa tricolor havia sido em 24 de fevereiro, contra o RB Brasil, pelo Paulistão.





