Imprensa do Panamá exalta feito histórico diante da Seleção: "Brasil chora o empate"

Como não poderia deixar de ser, a imprensa panamenha foi ao delírio com o empate de sua seleção com o Brasil, por 1 a 1 , em amistoso realizado no último sábado em Portugal.





“Um empate e um gol que entram para história”, escreveu o diário “La Prensa”





“Foi um empate que teve o sabor de uma gloriosa vitória”, publicou o “La Estrella”, que salientou: “um resultado inédito e inesperado”.





O jornal “Critica” disse que o Panamá empatou com o maior do mundo, ressaltando que a jogada do gol de Adolfo Machado foi ensaiada. Na matéria sobre o jogo, a publicação também deu uma leve cutucada.





"A imprensa Brasil chora o empate".





Globo Esporte