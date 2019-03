Inscrições abertas para a 19ª. Corrida e Caminhada do GRAACC

As inscrições para a 19ª. edição da tradicional Corrida e Caminhada do GRAACC já estão abertas. O evento ocorre no dia 12 de maio, nas imediações do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e conta com três percursos: 10 km, 5 km, para corredores, e 3 km, para caminhantes. A largada será na Avenida Pedro Álvares Cabral, às 7h para corredores e 7h10 para caminhantes.





Crianças e adolescentes poderão participar da prova solidária e comemorar o Dia das Mães em família. No percurso de 3 km, as inscrições são abertas também ao público infantil, sempre acompanhado pelo responsável. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada para o tratamento das crianças e adolescentes do Hospital do GRAACC.





O Hospital do GRAACC é referência em oncologia pediátrica, principalmente em casos de alta complexidade. Para manter o atendimento de excelência e a estrutura hospitalar, a instituição conta com doações e recursos provenientes de diversas ações, como a famosa Corrida e Caminhada. As inscrições custam a partir de R$99,00 e podem ser feitas pelo site www.graacc.org.br





Serviço

Dia: 12 de maio de 2019

Horário: 7h

Local: Imediações do Parque do Ibirapuera