International Board aprova mudanças em regras de mão na bola e local para substituição

Após encontro realizado neste sábado, na Escócia, a International Board (IFAB) decidiu fazer algumas alterações nas regras relativas à marcação de mão na bola, ao local para substituição dos jogadores, cobranças de tiro de meta e bola ao chão. Entre as determinações aprovadas pelo órgão - responsável por gerir o regulamento do esporte -, chamam a atenção a obrigatoriedade que os atletas terão de deixar o campo através da linha mais próxima, além da mudança da interpretação da intenção em lances de ataque em que houver toque da bola na mão.





As alterações entrarão em vigor em 1º de junho, quando a temporada europeia já terá terminado. Entretanto, ligas como o Brasileirão estarão em pleno vapor e terão que se adaptar às determinações, que valem para todo o esporte ao redor do mundo. A Copa América no Brasil, que começa em 14 de junho, já ocorrerá diante das novas normas.





Mão na bola





De acordo com comunicado divulgado pela IFAB após o 133º encontro anual de sua história, com a presença de representantes da Fifa, foi decidido que a regra da mão na bola será "mais precisa e detalhada". A nota afirma que gols marcados diretamente com o mão ou oportunidades de gol criadas depois de ganhar a posse da bola com a mão, mesmo que de forma acidental, não deverão mais ser permitidas.





Substituição na linha mais próxima





O comunicado também afirma que, depois de fazer experimentos ao redor do mundo, a IFAB decidiu que os jogadores substituídos passarão a ter a obrigação de deixar o campo na linha mais próxima, seja lateral ou de fundo.





Tiro de meta cobrado para dentro da área





Entre as mudanças está, também, uma pequena alteração com relação às cobranças de tiro de meta. A IFAB apontou que, agora, não haverá mais obrigação de que a bola deixe a grande área na saída de bola em tiros de meta ou cobranças de falta dentro da área.





Bola ao chão





O comunicado ainda cita mudanças na questão de quando o árbitro deve interceptar o jogo para dar bola ao chão. O juiz deverá reiniciar a partida desta forma quando a bola bater em seu corpo.





Goleiro com um pé na linha em pênaltis





Outra mudança ocorrerá no posicionamento dos goleiros em cobranças de pênaltis. Os arqueiros, que antes deveriam permanecer na linha para poder defender, agora só serão obrigados a manter um de seus pés sobre a linha de gol.





Cartões para comissão técnica





A IFAB também aprovou que a má conduta de membros de comissões técnicas deverão ser punidas com cartões amarelos ou vermelhos, assim como já acontece com atletas.





Posicionamento sobre o VAR





No encontro, a IFAB também fez uma análise sobre a utilização do árbitro de vídeo em eventos como a Copa do Mundo, no ano passado. O comunicado afirma que o órgão "expressou sua satisfação com o impacto significante e o sucesso que o VAR teve".





