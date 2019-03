"Intocável" no Comercial, Cortez fala sobre confiança do treinador e cita busca por título da A3

Foto: Rafael Alves/Comercial FC









Titular absoluto do Comercial, o lateral-esquerdo Cortez é até o momento o "intocável" do time nesta Série A3 do Campeonato Paulista. Ele atuou nos 13 jogos do Leão até o momento, assim como o volante Leonai, mas leva a vantagem de sequer ter sido substituído - são 1.170 minutos seguidos com a camisa alvinegra na temporada.





Por já ter trabalhado com o treinador comercialino Edson Vieira anteriormente no São Bento, Cortez se encaixou bem nos planos da comissão técnica e vem sendo um homem de confiança no setor defensivo.





– Fico feliz de ter a confiança do Edson, pelo fato de já termos trabalhado juntos e termos sido campeões no São Bento. Ele conhece bem minhas características, nos jogos consegui jogar bem e isso passou confiança para ele. Fico feliz de ter ajudado e quero continuar ajudando e não ter só a confiança dele, mas sim do grupo todo. Quero dar continuidade ao trabalho – explicou o lateral.





Mesmo sendo lateral de origem, Cortez foi utilizado também como zagueiro, e isso não é um problema para ele, que inclusive vê a variação de posição como uma oportunidade de evoluir profissionalmente.





- Não me incomodo de fazer outras funções. Já joguei de zagueiro, volante algumas vezes e não me importo. O importante para mim é estar ajudando e jogando bem. Se precisar que eu jogue, vou me empenhar ao máximo para estar ajudando e vou sempre nesse pensamento. Vejo isso também como uma evolução para mim como atleta, porque tem treinador que gosta de jogadores que joguem em outras posições – afirmou.





Já classificado, o Comercial conquistou a vaga à próxima fase com duas rodadas de antecedência. Para Cortez, a equipe tem totais condições de brigar pelo acesso e pelo título da A3.





- Espero que possamos chegar ao nosso objetivo principal que é o acesso e esse é o meu pensamento desde quando cheguei aqui. Ano passado conquistamos e esse ano quero de novo. O nível do nosso time é excelente, assim como tem outros times bons, nossa equipe tem totais condições de conquistar o acesso e o título. Sabemos do nosso potencial e estamos nos preparando há alguns meses para que possamos conquistar os objetivos, colocar o Comercial de volta na elite do Campeonato Paulista, e quem sabe buscar uma participação no Campeonato Brasileiro. Eu penso grande e espero conquistar tudo isso – concluiu Cortez.





Globo Esporte