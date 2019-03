Jornal diz que vinda de Zidane, explosão de Vinicius e Mbappé tiraram Neymar do foco do Real

A temporada fracassada e o retorno de Zinedine Zidane deixaram o Real Madrid diante de uma iminente reformulação do elenco. E, entre os diversos nomes especulados como alvo para reforçar o clube merengue, o de Neymar parece perder espaço. É o que aponta reportagem do jornal "As", que afirma que o antigo sonho de Florentino Pérez não é mais o foco no Santiago Bernabéu.





O artigo do jornalista Fernando Kallás lembra que a relação de Neymar com o Real indicou, muitas vezes, que poderia dar em casamento, uma vez que o pai do jogador teria boa relação com dirigentes merengues. Porém, além da resistência do PSG em liberar o brasileiro, teria pesado contra a transferência na temporada passada a presença de Zizou no comando do time.





Segundo a reportagem, "não é que Zidane não goste de Neymar, mas sempre acreditou que o investimento necessário poderia ser utilizado em outros recursos". O brasileiro, sendo assim, não estaria no topo da lista de preferências de Zizou desde a passagem anterior pelo clube espanhol - e a insistência de Florentino Pérez em trazer Neymar teria sido mais um motivo de desgaste na relação com o técnico.





Zidane também estaria preocupado com a presença de Neymar no vestiário do Santiago Bernabéu, podendo ser uma influência nos jovens Vinicius Junior e Rodrygo. O jornal cita que até mesmo Arthur, volante do Barcelona, se envolveu em polêmica por ir à festa de aniversário do camisa 10, de quem estaria bem próximo





Vinicius Junior, inclusive, seria outro motivo para "Neymar estar no fim da fila de possíveis reforços". Aos 18 anos, o brasileiro teve uma rápida adaptação em Madri e sua explosão fez com que "se apaixonassem clube e torcida", fazendo todos repensarem em possíveis reforços justamente para o lado esquerdo do ataque, onde Vinicius ganhou a titularidade.





A evolução de Mbappé, companheiro de Neymar no PSG, também teria tirado o foco de Florentino Pérez do brasileiro. O francês, campeão mundial no ano passado, teria se convertido "o novo desejo" do mandatário, que desta vez contaria com o apoio de Zidane.





Globo Esporte