Liga Europa: Arsenal pegará o Napoli, e Chelsea enfrentará o Slavia Praga nas quartas de final

A Uefa sorteou nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Liga Europa. O Arsenal enfrentará o Napoli; o Chelsea pegará o Slavia Praga; o Benfica duelará contra o Eintracht Frankfurt, e os espanhóis Villarreal e Valencia se enfrentarão. Os jogos serão realizados nos dias 11 e 18 de abril.





Os confrontos das quartas de final:





Arsenal x Napoli

Villarreal x Valencia

Benfica x Eintracht Frankfurt

Chelsea x Slavia Praga





O sorteio não contava com qualquer tipo de restrição, com todas as equipes podendo ser indicadas para enfrentar as outras - diferentemente de outras fases, quando a Uefa não colocava frente à frente times de países com disputas diplomáticas. Assim como na Liga dos Campeões, houve um detalhe a ser resolvido: Arsenal e Chelsea não poderiam jogar na mesma data, por pedido das autoridades londrinas.





Então, os Gunners precisaram ter o mando de campo de sua equipe modificado, uma vez que tiveram pior colocação na última Premier League. A princípio, o time decidiria em casa, mas passou a ser o mandante da partida de ida.





Assim como na Liga dos Campeões, a Uefa optou por definir o caminho até a final, sem a necessidade de um novo sorteio nas semifinais. As bolinhas apontaram que quem levar a melhor no duelo entre Arsenal e Napoli pegará o vencedor do confronto entre Villarreal e Valencia. Quem triunfar em Benfica x Eintracht Frankfurt avançará para enfrentar o melhor de Chelsea x Slavia Praga.





O caminho das semifinais:





Arsenal ou Napoli x Villarreal ou Valencia

Benfica ou Eintracht Frankfurt x Chelsea ou Slavia Praga





O auxiliar do secretário-geral da Uefa, Giorgio Marchetti, no sorteio das bolinhas foi o ex-atacante holandês Pierre van Hooijdonk, que conquistou a competição com a camisa do Feyenoord, em 2002, e é um dos embaixadores do torneio.





Globo Esporte