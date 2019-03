Liverpool empata clássico com Everton e vê City assumir ponta do Inglês

O clássico de Liverpool terminou com um apático 0 a 0 neste domingo (3), pela Premier League. Com defesas bem postadas e ataques poucos inspirados, Everton e Liverpool não saíram do zero no Estádio Goodison Park. De quebra, os Reds viram o Manchester City assumir a liderança do campeonato com um ponto de diferença (71 a 70), a nove rodadas do fim do campeonato.





O Jogo





Pouca inspiração dominou o primeiro tempo. O Everton se fechou como podia e contou com a má pontaria de Salah para segurar o empate. O egípcio teve apenas uma ótima chance, mas o goleiro Pickford conseguiu afastar.





Na segunda etapa, foi a vez dos brasileiros protagonizarem o jogo. Richarlison entrou no Everton e Firmino no Liverpool. O jogo animou, mas nada que pudesse iniciar a contagem de gols. O goleiro Alisson se mostrou seguro no gol, enquanto Bernard passou discreto pelo jogo. Fabinho também teve uma ótima chance, mas demorou para dominar a bola e não conseguir marcar.





O resultado não foi bom para o Liverpool, que perdeu a liderança do campeonato para o City. Enquanto isso, o Everton aparece na 10ª colocação com 37 pontos. Na próxima rodada, o Everton visita o Newcastle enquanto o Liverpool recebe o Burnley





Confira outros resultados da rodada:





Watford 2x1 Leicester

Fulham 1x2 Chelsea