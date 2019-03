Manchester City vai dormir na liderança do Inglês após nova vitória por 1 a 0

O Manchester City saiu de campo neste sábado, contra o Bournemouth, com 82% da posse de bola e 23 finalizações (contra nenhuma do adversário). Mas a vitória fora de casa só saiu graças ao solitário gol de Mahrez após muita pressão na segunda etapa. O segundo triunfo seguido por 1 a 0 serviu para deixar a equipe de Pep Guardiola de forma provisória na liderança do Campeonato Inglês. Mais pressão para o Liverpool, que no domingo faz o clássico contra o Everton.





Com mais nove jogos pela frente, o Manchester City chega aos 71 pontos, dois à frente do Liverpool. O time de Klopp terá a chance de recuperar a ponta neste domingo, mas precisará levar a melhor no clássico contra o Everton em Godison Park.





Diante de um adversário que abriu mão de atacar, o City teve dificuldades de furar a retranca. No primeiro tempo, foi muito toque para o lado, e poucas chances criadas de fato. Na volta do intervalo, a pressão fez efeito, e os visitantes criaram mais oportunidades. Aos 9, uma tabela entre Zinchenko e David Silva deixou Mahrez livre para chutar, e ele não perdoou. O Manchester ainda criou outras chances, mas parou em Boruc e no travessão.





O Manchester City perdeu no fim do primeiro tempo De Bruyne, com dores. Recentemente, no fim do ano passado, o belga passou mais de um mês entregue ao departamento médico. Para Guardiola não reclamar tanto assim da sorte, ele deu lugar justamente a Mahrez, autor do gol do jogo.





Globo Esporte