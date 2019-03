Maria Suelen conquista ouro e Brasil leva mais cinco medalhas na Rússia

O Brasil reinou neste domingo no Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia, com uma verdadeira chuva de medalhas. Maria Suelen Altheman conquistou o ouro na categoria +78kg, Mayra Aguiar a prata, na categoria -78kg, e Rafael Macedo, nos -90kg, e David Moura e Rafael Silva, o Baby, nos pesos-pesados levaram o bronze.





Na categoria +78kg, inclusive, a semifinal foi brasileira. Maria Suelen acabou derrotando Beatriz Souza, que depois perdeu o bronze e terminou em quinto lugar.





Na grande final, em uma verdadeira batalha contra a francesa Anne Bairo na grande final, Maria Suelen encaixou a entrada no golden score para subir ao lugar mais alto do pódio da categoria +78kg.





A gaúcha Mayra Aguiar bateu a austríaca Bernadette Graf na semifinal e na grande decisão, porém, sofreu o estrangulamento da japonesa Mao Izumi e acabou batendo, ficando com a prata, em sua terceira final consecutiva no Circuito Mundial. Ela foi ouro em Dusseldorf e prata no Aberto de Oberwart.





No masculino, Rafael Macedo acabou caindo para Beka Gviniashvli, da Geórgia. Na repescagem, superou o holandês Jasper Smink e conquistou o bronze, sua primeira primeira medalha em Grand Slams.





No sábado, o Brasil havia conquistado uma medalha de prata com Maria Portela, que perdeu na decisão do -70kg para a francesa Marie-Ève Gahié.





Gazeta Esportiva