Médico do Flamengo veta Abel da final, mas diz que não pode evitar o jogo pela TV: "Não vai me ouvir"

(Foto: Thiago Lima)









Chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure falou nesta quinta-feira pela primeira vez sobre a situação de Abel Braga. O doutor fez um pronunciamento após o treino do elenco no fim da tarde, no Ninho do Urubu, e explicou os procedimentos já realizados e os próximos passos da recuperação do treinador após a arritmia cardíaca sofrida no Fla-Flu da semifinal da Taça Rio.





– A gente está aqui para passar comunicado oficial a respeito do Abel Braga. Ontem (quarta-feira), no jogo teve um mal-estar e foi atendido pelos médicos do clube, pela equipe médica do Maracanã também, fizeram um primeiro atendimento. Em seguida foi encaminhado para o Hospital Pró-Cardíaco, foi contactado o médico pessoal dele também, e foram feitos exames complementares. Ele chegou com um quadro de arritmia, fez hoje (quinta-feira) uma cardioversão para reverter isso e está estável, com ritmo cardíaco normal – informou, esclarecendo o novo procedimento:





– Para resolver esse problema de maneira definitiva, foi conversado com ele, com a família, e foi decidido fazer uma ablação amanhã (sexta-feira) à tarde, que é um tratamento definitivo para esse tipo de patologia. Ele já tinha tido isso em 2015, se não me engano, e vem acompanhando desde então. Chegou o momento de tratar, uma vez que faça a ablação é vida normal, não vai impedir nada da prática da atividade como treinador.





Após o pronunciamento, Tannure abriu para perguntas da imprensa:





PREVISÃO DE ALTA

– A previsão é que o procedimento seja feito amanhã à tarde. Vai ficar internado até domingo e ter alta.





VOLTA CONTRA O PEÑAROL?

– É muito cedo para falar qualquer coisa. É um procedimento simples, teoricamente estaria liberado em breve, mas não se sabe como vai acontecer. A gente espera que ocorra tudo bem. Vamos conversar com o médico dele também, é uma decisão conjunta. Espera que sim, mas não posso afirmar que aconteça.





MESMO CASO DO MURICY RAMALHO?

– Não foi exatamente a mesma patologia, mas foi bem parecida sim. Acho que (decisão de aposentar do Muricy) não foi só questão de gravidade ou não, envolve coisas pessoais e da família na decisão, é difícil comparar. Acredito que ele tratando, está estável, teria condição, está trabalhando, não como treinador, mas tocando a vida dele profissional sem problema nenhum.





ABEL PODERÁ IR À FINAL DOMINGO?

– Não





NEM VER PELA TV?

– Tenho absoluta certeza que, mesmo que eu diga que não seja indicado, acredito que ele não vai me ouvir (risos).





Globo Esporte