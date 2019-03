Melo e Kubot levam virada e ficam com o vice-campeonato no Masters 1000 de Indian Wells

(Foto: Divulgação/BNP Paribas Open)









Uma virada inesperada. O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram superados na final do Masters 1000 de Indian Wells diante do croata Nikola Mektic e o argentino Horacio Zeballos, parciais de 4/6, 6/4 e 10-3.





O "Girafa" buscava o 10º título de Masters 1000 na carreira e até começou o jogo bem. O que ele e Kubot não esperavam é que Zeballos cresceria para se tornar o protagonista do jogo. A perda no segundo set pesou e a Melo/Kubot perdeu a intensidade. O argentino, por sua vez, subiu de nível e conseguiu levar o título na Califórnia ao lado do parceiro croata.





- Queria parabenizar eles. Tiveram a chave mais dura possível e venceram os melhores duplistas do mundo. Comecei o ano lesionado e não fui para a Austrália e você jogou com o Zeballos (risos). Não foi hoje, talvez no próximo - disse Melo na premiação.





É a segunda vez na carreira que o brasileiro, de 35 anos, fica com o vice-campeonato em Indian Wells. Ele soma 57 finais na carreira, com 32 títulos e 25 vices.





Apesar da derrota na final, a campanha é animadora para o mineiro. Melo não jogou o Aberto da Austrália, em janeiro, por lesão nas costas e voltou às quadras com quatro derrotas consecutivas: Copa Davis/Uberlândia (com Soares), ATP 500 de Roterdã (com Kubot), Rio Open (com Soares) e no ATP 500 de Acapulco (com Kubot). A primeira vitória veio justamente na Califórnia, onde venceu o seu 33º título da carreira.





Teve emoção até o fim. No primeiro set, Melo e Kubot largaram na frente com destaque para o nível do mineiro, que brilhou na rede e nos momentos de pressão. No segundo set, a quebra decisiva veio no último game, quando os adversários aproveitar um break point com um erro de voleio em cima do brasileiro. A decisão foi para o match tiebreak e os oponentes dispararam no placar desde cedo com um nível muito superior.





