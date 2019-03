Mirassol e Botafogo-SP ficam no empate e adiam a "salvação" para a última rodada

(Foto: Marcos Freitas/Mirassol FC)









Mirassol e Botafogo-SP fizeram na noite deste domingo uma partida muito bem disputada, digna da importância que ela tinha para as duas equipes, que entraram em campo ameaçadas pelo rebaixamento. Afinal, o confronto que fechou a 11ª e penúltima rodada da fase de classificação do Paulistão garantiria ao vencedor a permanência na elite do futebol paulista. Porém, o placar de 1 a 1 registrado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, manteve as duas equipes sob risco de degola, faltando apenas uma rodada para esta definição. Portanto, só na próxima quarta-feira o Leão de Mirassol e a Pantera de Ribeirão Preto saberão se ficam na elite e se fazem companhia ao São Bento na Série A2 de 2020.





O Mirassol entrou em campo determinado a resolver sua permanência na elite do Paulistão e logo tomou as principais iniciativas ofensivas diante de um Botafogo que parecia querer controlar o ímpeto dos anfitriões. Mas a Pantera não teve tempo e logo aos 6 minutos o Mirasol abriu o placar num belo cabeceio de Wilson. Mas aos poucos o Tricolor de Ribeirão Preto se acertou em campo e a partida ficou bem disputada, com chances de lado a lado. Como não conseguia penetrar na bem armada defesa mirassolense, o Botafogo chegou ao ataque explorando a sua "legião" de zagueiros que foi escalada pelo técnico Roberto Cavalo: nos acréscimos, Naylhor subiu muito e completou de cabeça para empatar o jogo: 1 x 1.





Na segunda etapa, faltaram os gols, mas sobrou emoção. As duas equipes mantiveram o alto nível de disputa, com o Botafogo levando perigo principalmente com as investidas do atacante Erick, que parou pelo menos duas vezes em boas defesa do goleiro Matheus Aurélio. Já o Mirassol não teve tantas oportunidades e preferiu arriscar algumas bolas alçadas na área, sem sucesso. Ao final, o placar de 1 a 1 da primeira etapa foi mantido.





Com o empate, o Mirassol foi a 10 pontos e contiunou na última posição do Grupo C. Na classificação geral, o Leão segue na 13ª colocação, empatado com o Bragantino, mas em desvantagem no critério de gols marcados (11 x 8). O Botafogo, com oito pontos, também é o lanterna de seu grupo, o D, e segue na 14ª posição, a primeira fora da degola. Confira AQUI a classificação unificada do Paulistão.





A rodada final da fase de classificação será disputa na próxima quarta-feira, com todos os oito jogos marcados para as 21h30. O Botafogo recebe o Santos no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Mirassol enfrenta o Oeste na Arena Barueri.





Globo Esporte