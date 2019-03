Morumbi fica alagado após forte chuva e São Paulo enfrentará Ferroviária no Pacaembu

Uma forte chuva no último sábado (2) em São Paulo causou danos na parte social do Estádio do Morumbi. A área de piscinas ficou alagada e cheia de lama. Com isso, o São Paulo transferiu o jogo contra a Ferroviária, no próximo sábado (09/03), para o Pacaembu.





A chuva também atingiu as áreas de quadras de tênis, área administrativa e a sala de imprensa, no setor do estádio. Um mutirão iniciou ainda neste domingo um trabalho de retirada de água e limpeza.





O clube está avaliando a gravidade dos danos e as áreas afetadas.