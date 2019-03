Na reta final da A3 e classificado, Comercial demite técnico Edson Vieira

O técnico Edson Vieira não comanda mais o Comercial na Série A3 do Campeonato Paulista. O clube optou por demitir o treinador na noite desse domingo e fez o anúncio na manhã desta segunda-feira.





Com Vieira, o Leão do Norte conseguiu cinco vitórias, cinco empate e duas derrotas. O time está classificado ao mata-mata da Série A3. Seu último jogo aconteceu no domingo, no empate sem gols com o Barretos, no Palma Travassos.





Segundo o presidente Ademir Chiari, a direção optou pela saída de Vieira antes da segunda fase para “unir o elenco”. As constantes mudanças do técnico na equipe titular desagradavam boa parte do grupo de atletas. Além disso, os tropeços em casa da equipe também foram motivadores para a mudança no comando.





– São coisas do futebol, ele é um excelente treinador, folclórico, gosta muito do Comercial, também gostamos dele, mas percebemos que os resultados não estavam bons. havia um certo desconforto no grupo, e achamos melhor trocar nesse momento, vamos partir para uma fase decisiva, todos precisam estar unidos – explicou Chiari, que comentou também o fato de a troca de comando acontecer na rodada final da primeira fase.





– O futebol não é como a gente acha, é como é. Nós estávamos para classificar, o ambiente estava tumultuado, mas fomos levando. Agora com o time classificado, precisamos unir o ambiente. Procuramos um treinador para unir. Do jeito que estava, não tinha como, é uma situação complicada. Tentamos agora nos unir pelo acesso – completou o presidente.





De acordo com o dirigente, o sucessor de Vieira será um técnico experiente, com acesso em divisões do futebol paulista e também com passagem pelo Leão do Norte. Luís Carlos Martins, que dirigiu o Comercial em 2013, na Série A2, e esteve recentemente na Portuguesa, é um dos nomes cotados para assumir o Alvinegro.





Caso confirme um novo treinador nas próximas horas, o Leão contabilizará quatro técnicos na competição. Ricardo Costa foi demitido após uma rodada. O auxiliar Gustavo Marciano comandou a equipe em um rodada e depois cedeu o lugar a Edson Vieira.





Em quinto lugar na A3, o Comercial enfrenta o líder Velo Clube no próximo domingo, às 10h, no Benitão, em partida que encerra a primeira fase da competição.





Globo Esporte