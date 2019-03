Nove meses depois de sair, Zidane é confirmado como substituto de Solari

(Foto: Getty Images)









Agora, neste 11 de março de 2019, a confirmação: o francês está de volta ao comando da equipe merengue.





Jogador foi criticado pelo jornal Marca por publicar uma série de perguntas e respostas em sua rede social





Aos 46 anos de idade, Zidane retorna para substituir Santiago Solari. A saída do técnico foi oficializada nesta segunda-feira, mas a decisão havia sido tomada uma semana atrás, quando o Real foi goleado em casa pelo Ajax e acabou eliminado da Uefa Champions League





Torneio que, claro, está marcado na história do Real pelo próprio Zidane.





O francês, que assina até junho de 2022, venceu o torneio de clubes mais importante da Europa três vezes seguidas - 2015–16, 2016–17, 2017–18. Zidane também foi campeão de LaLiga (2016-17), da Supercopa da Espanha (2017), Supercopa da Uefa (2016 e 2017) e do Mundial de Clubes da Fifa (2016 e 2017).





Zidane era o preferido do presidente Florentino Pérez. O problema, porém, era convencer o francês a voltar. Ele havia deixado o comando do time em maio de 2018, após dois anos e meio no cargo.





Solari já havia sido comunicado que não seguiria como treinador do Real, segundo a imprensa espanhola, e usou a manhã desta segunda para se despedir de todos no clube.





Zidane, por sua vez, já deve comandar o treinamento de terça-feira, com a missão de recuperar o Real na reta final de uma temporada desastrosa, com Solari e também Julen Lopetegui como técnicos.





Além da Champions, o Real também fracassou na Copa do Rei, sendo eliminado pelo arquirrival Barcelona na semifinal, e está apenas na terceira colocação em LaLiga, a 12 pontos do líder.





