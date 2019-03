Oito dias após eliminação na Liga das Américas, Franca Basquete dá o troco no Paulistano

(Foto: William Oliveira/Divulgação/Franca Basquete)









Oito dias após ser eliminado pelo Paulistano na Liga das Américas 2019, o Franca Basquete deu o troco nesta segunda-feira à noite, ao vencer duelo válido pelo NBB por 93 a 86, no Ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo.





A equipe do técnico Helinho Garcia continua na primeira colocação do campeonato nacional, com 21 triunfos e apenas três derrotas até o momento.





- A nossa equipe estava engasgada com o Paulistano. Há pouco mais de uma semana, eles ganharam da gente no Pedrocão, o que acarretou na nossa eliminação da Liga das Américas, e isso foi muito dolorido. Então, a gente veio com muita garra e vontade de vencer, até porque chegar nos playoffs com a liderança é muito importante para nosso time - , afirmou o armador Elinho, jogador mais eficiente da partida, com 14 pontos, oito rebotes, sete assistências e dois roubos de bola.





Lucas Cipolini também teve ótima atuação e terminou o confronto como cestinha ao anotar 22 pontos. Além disso, o camisa 15 ainda recuperou seis ressaltos. Destaque ainda para David Jackson que contribuiu com 14 pontos, cinco rebotes e cinco passes.





- Acho que o mais legal do nosso time é que jogamos coletivamente, com desprendimento. Não importa quem vai ser o maior pontuador, quem vai ficar mais tempo em quadra. Em cada jogo, um atleta se sobressaí e todos ficam felizes por isso - comentou Elinho.





O próximo desafio do Sesi Franca Basquete no NBB é diante do Mogi das Cruzes, neste sábado, às 14h.





Globo Esporte