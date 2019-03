Palmeiras foge do Carnaval do Brasil, mas chega a Barranquilla em época mais festiva do ano

(Foto: Tossiro Neto)









Enquanto alguns elencos do futebol paulista tiveram folga em meio ao Carnaval, o Palmeiras, como havia avisado o técnico Luiz Felipe Scolari, treinou duro antes de viajar na segunda-feira à Colômbia, onde o time estreia na Libertadores na quarta, diante do Junior Barranquilla.





– Carnaval para jogador de futebol é trabalho – disse o treinador, depois do clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.





A tentação, porém, não ficou para trás. O Carnaval em Barranquilla é fortíssimo. Integra, inclusive, a lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade estabelecida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).





Turistas e moradores da cidade de cerca de dois milhões de habitantes esperam o ano todo para curtir quatro dias (de 2 a 5 de março) de muita cúmbia, gênero musical típico da Colômbia. É como no Brasil, mas, em vez de um sambódromo, Barranquilla tem um "cumbiódromo".





Os jogadores do Palmeiras, é claro, ficarão longe da folia. A delegação, composta por 28 jogadores, chegou à cidade no início da noite da última segunda-feira e só sairá do hotel (que está decorado com referências carnavalescas) em duas ocasiões: no treino desta terça à tarde e horas antes do jogo de quarta.





Rainha torce por rival do Palmeiras





A rainha da edição 2019 do carnaval local, Carolina Segebre Abudinen, é torcedora do Junior Barranquilla. Em sua conta no Instagram, com quase 100 mil seguidores, não são poucas as publicações feitas no Estádio Metropolitano, palco da partida de quarta-feira.









Estudante de Administração de Empresas, Carolina tem 21 anos e é figura conhecida em Barranquilla por ser filha de um ex-governador e de uma executiva de uma grande instituição financeira colombiana, mas também por abraçar projetos sociais da cidade.





