Paulistano atropela o Atenas e fica próximo do Final Four da Liga das Américas

Do início ao fim, o Paulistano foi superior ao Atenas, da Argentina, e deu um passo importante para avançar ao "Final Four" da Liga das Américas. Com uma vitória de 90 a 68, na noite deste sábado, no ginásio do Pedrocão, em Franca. O destaque do jogo ficou para Yago Mateus, da equipe brasileira, que foi o maior pontuador da partida com 17 pontos anotados.





Agora, com a vitória, a equipe do Paulistano está muito próxima de avançar ao Final Four da competição - deste quadrangular semifinal que está sendo disputado em Franca, dois avançam para buscar o título. Até o momento, em duas partidas, são duas vitórias do Paulistano - sobre o Capitanes e sobre o Atenas.





Neste domingo, o Paulistano encara o Franca no duelo brasileiro da competição. O GloboEsporte.com transmite a partida ao vivo a partir das 19h10. O último duelo, entre o Capitanes (MEX) e Atenas também terá transmissão, a partir das 21h30.





