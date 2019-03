Paulistano vence, avança com 100% ao Final Four e elimina Franca da Liga das Américas

(Foto: Newton Nogueira)









O Paulistano fechou a semifinal da Liga das Américas em grande estilo. Mesmo com praticamente todo o Pedrocão contra, o time da capital venceu Franca por 87 a 82 na noite deste domingo, no interior de São Paulo, e confirmou, com 100% de aproveitamento nesta fase, a presença no Final Four da competição. Franca, por sua vez, está eliminada.





Foi a terceira vitória consecutiva do Paulistano, que antes havia feito 98 a 81 no Capitanes, do México, e depois superou o Atenas, da Argentina, por 90 a 68. A equipe está classificada em primeiro lugar no Grupo E e avança ao lado do Capitanes, do México, que venceu o Atenas, da Argentina, por 93 a 74 e confirmou a vaga.





O Final Four acontece nos dias 30 e 31 de março, ainda sem local definido pela Fiba (Federação Internacional de Basquetebol). No Grupo F, quatro times disputam duas vagas: Guaros (Venezuela), Capitanes de Arecibo (Porto Rico), San Lorenzo (Argentina) e CD Las Animas (Chile).





O cestinha da partida foi o ala-armador americano Evan Roquemore, do Paulistano, com 30 pontos, seguido pelo compatriota David Jackson, de Franca, com 22.





Em quadra, Franca começou melhor e abriu uma vantagem até folgada no começo, mas perdeu fôlego a partir do crescimento do Paulistano, que reagiu e buscou o empate em 20 a 20 no primeiro quarto. A equipe visitante passou a ditar mais o ritmo da partida e abriu cinco pontos antes do intervalo.





Franca pressionou e virou a partida no terceiro quarto, ao fechar com um ponto à frente no placar, para delírio dos torcedores no Pedrocão. Mas, com tranquilidade, o Paulistano controlou a parte final do jogo e construiu uma vantagem da metade para o fim.





Globo Esporte