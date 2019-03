Ponto de Opinião: Derrota aponta erros na montagem do elenco e só 'milagre' salva Botafogo-SP

(Foto: Álvaro Jr. / PontePress)

O Botafogo-SP somou mais uma derrota no Campeonato Paulista, agora para a Ponte Preta, fora de casa. Mesmo com uma pressão no início, a má fase só demonstrou os problemas da equipe dentro e fora de campo. Os gols da Macaca saíram em erros da defesa e o ataque, mais uma vez, não soube aproveitar as oportunidades.





O Pantera não soube trazer a bola da defesa para o ataque, sem contar que encontrou uma Ponte Preta bem fechada e armada. Tentando dar um gás na equipe, o técnico Roberto Cavalo fez o que pode, mas não conseguiu trazer uma luz para uma equipe totalmente errada desde o início da temporada.





Uma das grandes apostas do tricolor, o atleta Denilson sequer apareceu em campo durante o Paulista. O volante ainda não se recuperou de uma lesão, sem previsão de alta do departamento médico, mas foi um grande “investimento” da diretoria. Parece que a investida em fazer o clube uma S/A está surtindo o efeito reverso e não há muita expectativa de melhora.





A torcida cobra por melhorias na equipe, e já pede a saída de dirigentes como o próprio presidente Gerson Garcia e os diretores Adalberto Baptista, Gustavo Vieira e Léo Franco.





O momento agora é de retomar os treinos e vencer o Bragantino na sexta-feira. No entanto, neste momento, o Botafogo precisa de um “milagre” das equipes acima e só o tempo responderá estas questões.