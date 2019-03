Ponto de Opinião: Quartas das Champions destaca poder inglês e queda brusca dos alemães

A Uefa sorteou nesta sexta-feira (15) as quartas de final da Liga dos Campeões. Sem o atual campeão Real Madrid, os confrontos ficaram da seguinte maneira:





Barcelona x Manchester United

Manchester City x Tottenham

Liverpool x Porto

Juventus x Ajax





Esta fase da Champions destacou alguns parâmetros do futebol europeu. O primeiro foi a queda brusca da Alemanha desde a campanha da seleção na Copa do Mundo de 2018. Borussia Dortmund e Bayern caíram, coincidentemente, para dois ingleses: Tottenham e Liverpool, respectivamente.





Aqui também vale um adendo que o único representante alemão em competições continentais atualmente é o Eintracht Frankfurt, que avançou na Liga Europa e agora encara o Benfica nas quartas. O destaque disto é que o clube alemão eliminou a Inter de Milão, que continua a derrapar nas temporadas atuais.





Por outro lado, a Inglaterra está em peso nas duas competições. City, United, Tottenham e Liverpool garantiram seu lugar e ao menos um inglês estará nas semifinais. Na Europa League, Arsenal e Chelsea medem forças contra Napoli e Slavia Praha, respectivamente.





A Champions também acendeu o alerta no Real Madrid. Antes uma superpotência, hoje a equipe vai se contentar em apenas se classificar para a Liga na próxima temporada. A goleada para o Ajax foi a gota d’água, e pelo que vimos, algumas cabeças, não apenas na parte técnica, rolaram e irão rolar.





A Juve busca consagrar a competição com a ajuda de Cristiano Ronaldo. A virada para cima do Atlético de Madrid deixou evidente que a equipe vem motivada. Se encaixar o bom futebol que joga na Itália, vai trazer muitas dificuldades para o Ajax, surpresa nesta fase.





Por fim, Barça x United e City x Spurs medem forçar e não há favorito. O time catalão tem Messi e isso já basta para assustar o Devils. Do outro lado, o duelo inglês está aberto. Os jogos de ida acontecem nos dias 9 e 10 de abril e a volta no dias 16 e 17 do mesmo mês.