Presidente de clube parte para cima de técnico, auxiliar e jogadores após derrota para Portuguesa

O presidente do Atibaia, Alexandre Martyr Barbosa, perdeu a cabeça e partiu para cima de jogadores, técnico e auxiliar após a derrota de seu time para a Portuguesa, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em Bragança Paulista, pela Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo foi transmitido ao vivo pelo SporTV.





A confusão se deu na saída de campo, na frente de jornalistas e torcedores. No primeiro vídeo (acima) registrado pelo repórter Caio Maciel, do SporTV, é possível ver o presidente do Atibaia partindo para cima do goleiro Ariel e sendo contido por outros jogadores.





No segundo vídeo (abaixo), Alexandre Martyr Barbosa parte para cima do auxiliar-técnico Serrão Jr e na sequência vai atrás do treinador, Edmilson de Jesus. O presidente ofende o técnico.





Presidente do Atibaia parte para cima de técnico e auxiliar após derrota para Portuguesa





- A cobrança dele é porque ele não gostou do resultado - disse o técnico Edmilson de Jesus, em entrevista ao repórter Caio Maciel.





Nas imagens é possível ver também uma discussão entre outro dirigente e alguns torcedores na arquibancada do estádio Nabil Abi Chedid, onde o Atibaia manda seus jogos.





Contido por funcionários, o presidente foi levado para o vestiário e não deu entrevistas.





Com a derrota de virada para a Portuguesa, o Atibaia caiu para 13º (num torneio com 16 times) e pode entrar na zona do rebaixamento nesta quarta-feira, com o complemento da rodada. Já a Lusa deu um salto, foi para décimo e passou a alimentar esperanças de classificação para a fase de mata-mata.





Globo Esporte