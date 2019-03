Presidente do Santos afirma que clube pagou salários atrasados dos jogadores

(Foto: Gabriel dos Santos)









O presidente do Santos, José Carlos Peres, afirmou que o clube pagou os salários dos jogadores, que estavam atrasados. Os vencimentos de fevereiro, que deveriam ter sido pagos no início de março, foram quitados nesta segunda-feira.





– Não estamos quebrados. Foi um problema de fluxo de caixa. Os salários foram saldados hoje – afirmou Peres em um pronunciamento feito no CT Rei Pelé.





O presidente explicou o que fez com que os pagamentos fossem atrasados:





– Tínhamos uma antecipação do crédito do Real Madrid (da venda de Rodrygo) em R$ 90 milhões, mas isso acabou não ocorrendo. Cinco dias antes do pagamento, eles (os investidores que fariam a antecipação) avisaram que não pagariam.





Segundo Peres, o grupo que faria a antecipação é o mesmo que foi responsável pelo pagamento do seguro do jogador argentino Emiliano Sala, que morreu num acidente aéreo no Canal da Mancha. O episódio teria influenciado no acordo com o Santos.





– Aí o grupo recuou e acharam que não deviam mais trabalhar com futebol. Por isso nos deram dor de cabeça. Confiávamos nesse crédito e não caiu por causa do grupo de investimento.





Nos últimos dias, repercutiram declarações do técnico Jorge Sampaoli, que afirmou que devolveria seu salário – os pagamentos da comissão técnica estão em dia – até que os jogadores recebessem.





– Pagamos apenas a parte da comissão técnica e gerou um desconforto, mas isso já passou e bola para frente. Temos jogo amanhã e a boa notícia é que o grupo pagou. Lamentamos o atraso e pedimos desculpas aos atletas.





Globo Esporte