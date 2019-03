Rebaixado e sem vencer em 2019, São Bento vê aposta em medalhões naufragar

(Foto: Clayton Esteves)









Nos últimos cinco anos, o São Bento viveu uma rápida ascensão saindo da Série A3 do Campeonato Paulista rumo à Série B do Brasileiro. Parte do sucesso dentro de campo se deu ao pensamento pés no chão ao apostar na velha filosofia do "bom e barato".





No entanto, em busca de uma mudança de patamar e maior respeito dos adversários, o São Bento montou o elenco para a temporada 2019 contratando jogadores considerados medalhões, muito pela rodagem por grandes clubes e títulos conquistados ao longo das carreiras.





Entre os reforços para o Paulistão, considerado o estadual mais disputado do Brasil, nomes como o goleiro Renan (ex-Internacional), o meia Tiago Luis (ex-Santos), os atacantes Alecsandro e Eder Luis (ex-Atlético-MG e Vasco), juntaram-se a remanescentes experientes como Ewerton Páscoa (ex-Santos), Fábio Bahia (ex-Goiás) e Marcelo Cordeiro (ex-Vasco e Internacional).





A expectativa criada em torno do elenco recheado de nomes conhecidos durou apenas três meses, tempo em que 11 rodadas rebaixaram o São Bento no Campeonato Paulista. Os quatro empates e as setes derrotas fazem do time de Sorocaba o dono da pior campanha do estadual, com o rebaixamento decretado uma rodada antes do término da fase de classificação.





Além dos medalhões, o São Bento viu a crise interna aumentar após a contratação do lateral Régis, que havia sido dispensado de São Paulo e CSA por problemas pessoais. A prisão do jogador às vésperas da decisiva partida contra o RB Brasil, que decretou o rebaixamento no estadual, deixou o clima ainda mais pesado internamente.





O São Bento se prepara agora para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o elenco passe por uma grande reformulação, com as saídas de vários dos jogadores considerados medalhões, e o retorno da política do bom e barato. O grande objetivo do clube agora passa a ser a manutenção na segunda divisão nacional.





Na próxima quarta-feira, às 21h30, o São Bento cumpre tabela no Paulistão ao receber o Bragantino, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.





Globo Esporte