Rebeca Andrade vence nos quatro aparelhos, e Brasil conquista título inédito por equipes na ginástica

No palco do Mundial, que acontece em outubro, em Stuttgart, na Alemanha, a seleção brasileira feminina conquistou o título inédito por equipes do DTB-Pokal, evento amistoso tradicional e estratégico como preparação para o Mundial de Ginástica Artística. A equipe formada por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Thaís Fidelis e Carolyne Pedro levou o ouro com 164.396 pontos, à frente da Rússia, com 159.496, e da Holanda, que fez 153.763 pontos.





Rebeca Andrade foi o destaque em mais um dia de competição. Venceu em todos os aparelhos: salto (14.800 pontos), trave (13.433 pontos), solo (14.133 pontos) e barras assimétricas (14.566 pontos).





- Nós treinamos muito para conseguir esse resultado e eu não falo nem da medalha, falo sobre nós. Temos muita coisa para melhorar, mas o meu orgulho é gigantesco e eu sou muito grata por ter vocês como minha equipe e amigas. Continuaremos treinando muito, para que resultados como esse venham mais vezes - disse Rebeca.





O técnico Francisco Porath, um dos treinadores da seleção feminina, avaliou o feito de suas comandadas.





- Para esse período do ano a equipe conseguiu fazer uma ótima atuação, mas ainda não estamos com o time completo. Hoje realizamos 12 rotinas e 11 delas sem quedas, mostrando maturidade e consistência para corrigir os erros cometidos na classificatória. Ficamos muito felizes e essa conquista reforça que estamos seguindo no caminho certo.





A seleção brasileira masculina também disputa medalha no DTB-Pokal. Neste domingo, às 12h, horário de Brasília, Arthur Zanetti, Francisco Barreto, Caio Souza, Bernardo Actos e Tomas Rodrigues estarão na final por equipes.





O Mundial de Stuttgart será classificatório para a Olimpíada de Tóquio 2020. O Brasil precisa terminar entre os nove primeiros colocados para garantir as vagas por equipes (masculina e feminina) nos Jogos Olímpicos.





Programação em Stuttgart





Domingo (17/3)

8h15 - Copa do Mundo individual geral feminina (Simone Biles e Carol Pedro) - SporTV 3

12h - Final por equipes masculinas da DTB-Pokal





Globo Esporte