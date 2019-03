Recurso da Aparecidense contra anulação de partida com a Ponte será julgado na próxima quinta

(Foto: André Costa/O Popular)









O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima quinta-feira, às 10h, o julgamento da Medida Inominada impetrada pela Aparecidense por conta da anulação do jogo contra a Ponte Preta válido pela Copa do Brasil.





A Aparecidense contesta a formação do Pleno do STJD, com auditores de comissões disciplinares, para o julgamento em que o tribunal decidiu por um novo jogo contra a Macaca, já marcado para o dia 3 de abril.





A vitória dos goianos por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no dia 12 de fevereiro, pela Primeira Fase da Copa do Brasil, foi impugnada no dia 22 de fevereiro, quando o Pleno do STJD entendeu que houve interferência externa na anulação do gol de Hugo Cabral, da Ponte Preta, aos 44 minutos do segundo tempo.





Caso o Pleno julgue improcedente a contestação da Aparecidense, existem outros recursos disponíveis até chegar à Corte Arbitral da Fifa, na Suíça. Se o Pleno entender que a formação do tribunal para o julgamento estava irregular, o STJD marcará um novo julgamento, que decidirá ou não pela manutenção do resultado de campo.





