Red Bull fecha parceria com Bragantino com investimento inicial de R$ 45 milhões

(Foto: Rafael Moreira/ CA Bragantino)

As especulações dos últimos dias se confirmaram nesta terça-feira (26) com a parceria firmada entre Bragantino e Red Bull Brasil. Ao lado de Thiago Scuro, CEO do Red Bull, o presidente do Massa Bruta, Marquinho Chedid, anunciou o negócio, mas afirmou que o contrato ainda não foi assinado.





A parceria já começa a valer a partir da série B do Campeonato Brasileiro deste ano, e a equipe disputará a competição com o nome de RB Bragantino (ou Red Bull Bragantino).





“No máximo em 10 dias, esses detalhes do elenco da Série B serão finalizados. A partir do momento que a gente escolhe a cidade de Bragança, não faz sentido mudarmos o nome de Bragantino. Não faz sentido gerarmos rejeição (na cidade)”, afirmou Scuro em coletiva de imprensa.









Scuro também comentou sobre a parceria e confirmou que Bragança será sede do novo clube.





“Não existe menor interesse em tirar o time de Bragança. O que nós queremos é usar toda essa força, essa energia que o RB permite. Pretendemos fazer com que a cidade volte a viver grandes conquistas e grandes competições. A gente acredita que através do investimento e da nossa capacidade técnica, a gente possa ir juntos e caminhar para um patamar mais alto”.





O investimento inicial é de R$ 45 milhões ainda neste ano, mas o valor não foi confirmado pelo clube-empresa. O clube se reuniu na tarde desta terça com o prefeito da cidade, Jesus Chedid.





Chedid seguirá como presidente do clube, mas o gerenciamento do futebol passa a ser do Red Bull Brasil. Toda a parte burocrática e contratações serão pagos pela Red Bull. Ainda não há uma confirmação sobre os patrocinadores, já que os que estão atualmente na camisa do clube têm contrato somente para o Campeonato Paulista.





Os treinamentos devem ser mantidos em Jarinú, onde o RB tem um centro de treinamento. Os jogos serão disputados no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.





O RB Brasil vem sofrendo pressão da matriz para que dispute a principal divisão nacional, mas até o momento o clube não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. Com a vaga do Braga na série B do nacional, o RB pretende usar essa visibilidade. A franquia tentou comprar o Oeste por R$ 45 milhões, mas nas negociações não avançaram.