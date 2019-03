Ricciardo diz que RBR o impediria de vencer Max por título: "Querem campeão mais novo da história"

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)









A saída inesperada de Daniel Ricciardo da RBR para a Renault deixou feridas. Algumas delas ainda continuam abertas. Na semana passada, Christian Horner, chefe do time austríaco, afirmou que o australiano deixou a equipe para fugir da briga com Verstappen. Ricciardo negou e disse que a decisão tinha mais a ver consigo mesmo que com o antigo companheiro. Agora, em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o piloto diz que em caso de disputa por título, a RBR não o deixaria vencer o holandês.





- Não tenho nada contra o Max, sempre nos demos muito bem. Mesmo após ao acidente em Baku. Jamais pensei que não seria possível trabalhar com ele ou que o time dava a ele um carro melhor. Mas creio que na possibilidade de uma disputa por título, o time estaria ao lado dele, pois querem fazer dele o mais novo campeão da história - afirma o australiano.





Novo capacete diferentão para fugir da mesmice





Em 2019, depois de ter deixado a RBR pela Renault, Ricciardo terá a liberdade de mudar a pintura do capacete após anos com um design parecido. Para isso, o piloto se uniu a um artista australiano que trabalha com formas bem diferentes das que são vistas nos capacetes atuais. Daniel deu uma palhinha de como será o casco nos testes de Barcelona. Segundo o piloto, a versão definitiva poderá ser vista no seu GP em casa, na Austrália.





- Esse capacete é uma versão de teste. Eu tenho trabalhado com um artista australiano e ele tem se dedicado a esse projeto por alguns meses. Vou mostrá-lo em Melbourne, mas certamente será diferente. Não será algo tradicional e típico com linhas que não representam nada. Estou tentando me afastar do capacete típico, então deve ser divertido. Em certo aspecto, será artístico.





Globo Esporte