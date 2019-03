Richarlison marca, sofre pênalti, e Everton mantém Chelsea em sexto

O atacante Richarlison foi protagonista na vitória do Everton sobre o Chelsea, por 2 a 0, neste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Antes de se apresentar à Seleção, o brasileiro marcou um gol e sofreu o pênalti que originou o gol de Sigurdsson, complicando a vida dos Blues pela briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.





Depois de um primeiro tempo dominado pelo Chelsea, o Everton abriu o placar logo aos três minutos da etapa final. Calvert-Lewin desviou após escanteio, Kepa espalmou, e Richarlison pegou o rebote de cabeça para estufar as redes.





Aos 27, o brasileiro foi derrubado por Marcos Alonso na área. Kepa defendeu a cobrança de Sigurdsson no canto direito, mas o próprio islandês aproveitou a sobra e ampliou.





Com dois gols nos últimos dois jogos, Richarlison chega à Seleção para os amistosos contra Panamá e República Tcheca com moral. Ele é o brasileiro com mais gols nesta edição da Premier League (12), um a mais do que Firmino, do Liverpool.





O resultado mantém o Chelsea em sexto, com 57 pontos, a três do Arsenal, quarto colocado, que estaria hoje classificado para a Champions. O Everton é o 11º, com 40 pontos.





Globo Esporte