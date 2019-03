Roberto Cavalo deve remodelar equipe para partida contra Ponte Preta

O técnico Roberto Cavalo deve fazer algumas mudanças no time titular do Botafogo-SP para enfrentar a Ponte Preta na segunda-feira (4), em Campinas. Além do capitão Plínio suspenso pela expulsão contra o Corinthians, o meia Felipe Saraiva não irá para o jogo por questão contratual.





Existe também uma dúvida para o ataque. O Pantera apresentou os atacantes Bruno José e Erick Luís durante a semana e Cavalo disse que conversará com os jogadores para decidir quem começa a partida.





“Depende do atleta. Se estiver bem, no momento estamos precisando dessa cartada, eu vou conversar com os jogadores. Você tem que sentir no atleta para não colocar uma situação mais difícil, o atleta não se sentir bem, mas se tiver uma personalidade forte, poderá começar o jogo”, disse o técnico.





Cavalo também analisou que a formação deverá ser diferente do esquema do último jogo, contra o Timão. “De zagueiros, não faremos a mesma formação, com três zagueiros, pois não vejo um atleta com perfil do Plínio. Existe a possibilidade de fazer três volantes com William, mas jogando contra a Ponte, que vai nos pressionar, precisamos de uma força ofensiva melhor”.





A maior dúvida é a questão do ataque. Cavalo disse que pode optar por três volantes e jogar mais fechado, ou com dois volantes e abrir espaço no ataque com Rafael Costa e mais um, que deve ser definido entre Erick ou Bruno José.





O jogo entre Ponte Preta e Botafogo acontecerá na segunda-feira, às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli. Só a vitória interessa ao Botafogo, lanterna do grupo B com 4 pontos, empatado com o São Caetano, primeiro time na zona de rebaixamento.