Rodada da A3 do Paulista acirra disputa pelas primeiras posições

(Foto: Bruno Freitas)

A rodada da série A3 do Campeonato Paulista desta fim de semana de Carnaval acirrou a disputa pelas primeiras posições. Isso porque o Velo Clube, líder da competição, empatou em 2 a 2 com o Capivariano em casa, e o Desportivo Brasil, segundo colocado, perdeu para o Noroeste por 3 a 2 e empatou em número de pontos com a equipe de Bauru.





Em seguida vem o Comercial, que empatou em 0 a 0 com o Primavera fora de casa. Confira a rodada completa:





Barretos 2x2 EC São Bernardo

Monte Azul 1x0 Audax

Grêmio Osasco 1x0 Olímpia

Rio Preto 1x1 São Carlos

Primavera 0x0 Comercial

Noroeste 3x2 Desportivo Brasil

Velo Clube 2x2 Capivariano

Batatais 1x0 Taboão da Serra