Roma anuncia retorno de Claudio Ranieri como treinador

A Roma anunciou nesta sexta-feira a contratação de Claudio Ranieri como novo treinador. O italiano de 67 anos chega para substituir Eusebio Di Francesco, demitido na quinta após a eliminação para o Porto nas oitavas de final da Liga dos Campeões.





Ranieri, que já teve uma passagem de 18 meses no clube entre 2009 e 2011, já comandará o time na próxima segunda-feira, contra o Empoli, pelo Campeonato Italiano.





- Temos um objetivo restante nessa temporada que é terminar na melhor colocação possível na liga e garantir a classificação para a Liga dos Campeões. Nesse estágio da temporada era importante trazer um treinador que conhecesse o clube, entendesse o ambiente, falasse a língua e pudesse motivar os jogadores. Claudio preenche todos esses requisitos e está muito empolgado com o desafio – disse o presidente Jim Pallotta.





Ranieri estava sem clube apenas desde 28 de fevereiro, quando saiu do Fulham, vice-lanterna do Campeonato Inglês, tendo durado apenas 17 jogos. O seu maior feito foi no comando do Leicester, campeão da temporada 2015/16 da Premier League.





A Roma ocupa a quinta colocação após 26 rodadas do Campeonato Italiano, com 44 pontos, três a menos que a Inter de Milão, que seria a última classificada para a próxima edição da Champions.





Globo Esporte