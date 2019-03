São Bento se reúne com Régis para definir futuro; clube quer ajudar jogador

(Foto: Emilio Botta)









A direção do São Bento e Régis têm uma reunião marcada nesta quinta-feira para definir o futuro do jogador, preso na última quarta-feira por embriaguez ao volante, posse de drogas e resistência à prisão. Sem condições físicas, o lateral não irá participar dos treinos nesta semana. A intenção do clube é oferecer ajuda, com a possibilidade de manter o contrato, válido até o fim da Série B. Em entrevista ao GloboEsporte.com, Régis admitiu envolvimento com drogas, mas negou o vício.





Na quarta passagem pelo São Bento, Régis foi contratado por ter boa relação com o presidente Márcio Rogério Dias e com outros diretores. Foi o jogador que ligou pedindo para retornar ao clube, onde sempre teve boas passagens e que foi a ponte para a ida ao São Paulo.





Em menos de um ano, foi a terceira vez que Régis foi detido. Logo após a saída do São Paulo, de onde foi dispensado por problemas extracampo, acabou sendo preso em Brasília acusado de invasão ao domicílio de um vizinho. No início deste ano, quando defendia o CSA e vivia grande fase, foi novamente preso após confusão em frente a um motel de Maceió. O problema foi determinante para Régis ser dispensado pelo clube alagoano.





A diretoria do São Bento trabalha com três hipóteses: a primeira é dar novo voto de confiança a Régis, mantendo o seu contrato e preparando o jogador para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro na sequência do ano. A segunda possibilidade trabalhada seria auxiliar o jogador em um tratamento, afastando-o do elenco pelo período que precisar para recuperar-se dos problemas com álcool e drogas. A última possibilidade seria a rescisão do contrato do jogador.





O encontro desta quinta-feira será determinante. Segundo algumas pessoas ouvidas pela reportagem, o presidente Márcio Rogério Dias quer sentir do atleta qual a sua vontade, se pensa em mudar definitivamente e se tem interesse em ser ajudado.





Enquanto resolve a questão de Régis, o São Bento se prepara para a partida contra o RB Brasil, na sexta-feira, às 18h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Na lanterna e ainda sem vencer no Paulistão, o São Bento precisa vencer os últimos dois jogos da primeira fase e torcer contra rivais diretos para escapar do rebaixamento.





Globo Esporte