São Paulo inicia reparos no Morumbi, mas realização do clássico com o Palmeiras é dúvida

(Foto: Kauê Lombardi / Reprodução Twitter)









O clássico entre São Paulo e Palmeiras, no dia 16 de março, pela 11ª rodada do Paulistão, continua marcado para o Morumbi. Mas a realização do Choque-Rei no estádio ainda é dúvida.





Com os vestiários danificados pelas fortes chuvas que atingiram a região no último sábado, o jogo contra a Ferroviária, no dia 9, também pelo Paulistão, já foi transferido para o Pacaembu.





A diretoria aguarda como será o andamento dos reparos nos vestiários e na área de imprensa do Morumbi para confirmar (ou não) a realização do clássico na casa tricolor.





Na última segunda-feira, em nota oficial, o São Paulo informou que havia feito uma vistoria na sede social do clube e que o mesmo terá de ficar 30 dias interditado para os reparos.





Sobre o estádio do Morumbi, a nota informa que a partida contra a Ferroviária foi transferida para o Pacaembu, mas não cita o jogo contra o Palmeiras e não estipula prazo para os reparos.





Na última segunda-feira, depois da vistoria, funcionários do clube iniciaram a retirada dos armários e forros dos vestiários para iniciar o processo de limpeza e higienização.





Além de ter causado danos na área social do clube, as chuvas de sábado fizeram os vestiários do Morumbi ficarem inundados. Há relatos de que a água chegou a atingir quatro metros.





Até por isso, o fato de não ter jogo no estádio no momento foi comemorado pelos responsáveis. Do contrário, poderia ter ocorrido uma tragédia.





A diretoria evita falar em prazos para a liberação do Morumbi, mas a equipe de infraestrutura do estádio quer acelerar o máximo que der os reparos para que o local volte a receber partidas.





Caso o Morumbi não esteja apto a receber o clássico, o duelo entre São Paulo e Palmeiras, no dia 16, também deve ser transferido para o Pacaembu.





Ferroviária e Palmeiras são os últimos jogos do São Paulo como mandante na fase de classificação do Campeonato Paulista. Depois disso, o time só voltaria a jogar em casa nas quartas de final, em caso de classificação. O Tricolor lidera do Grupo D, com 13 pontos.





Globo Esporte