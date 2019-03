São Paulo vence o Bragantino, acaba com jejum e pula para liderança do Grupo D

(Foto: Estadão Conteúdo)









O São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 0 neste domingo, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Paulistão, e acabou com incômodo jejum. O Tricolor não vencia havia cinco jogos na temporada (três no estadual e dois na Libertadores). Os gols da partida foram marcados por Pablo e Arboleda. Veja os melhores momentos:





A vitória não só recolocou o São Paulo na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão como também levou o Tricolor à liderança do Grupo D, com 13 pontos. O Bragantino, que estacionou nos 10 pontos e agora está há quatro jogos sem vencer no estadual, é o terceiro colocado do Grupo C. Veja aqui a tabela.





Pablo chegou a quatro gols com a camisa do São Paulo, sem contar o Torneio da Flórida. O camisa 12 é o artilheiro isolado do Tricolor na temporada.





O São Paulo mostrou alguma evolução em relação às últimas partidas, mas não conseguiu abrir o placar. As melhores chances tiveram Pablo como protagonista, em duas cabeçadas e uma cobrança de falta. Também em lance de bola parada, Hernanes quase marcou, mas o meia teve atuação apagada. O Bragantino, por sua vez, assustou pouco o Tricolor. Tentou surpreender no contra-ataque, mas não conseguiu.





A etapa final começou complicada para o São Paulo, com o Bragantino pressionando. Tiago Volpi fez boas defesas. Mas, aos poucos, o Tricolor, que deixou de lado o esquema com três zagueiros, se encontrou e construiu a vitória. O placar foi aberto por Pablo, 17, depois de lançamento de Volpi desviado por Diego Souza. Aos 30, Arboleda, de cabeça, após escanteio de Nenê, ampliou e definiu a vitória.





O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado, às 21h, contra a Ferroviária, no Pacaembu. O Bragantino joga na sexta-feira, às 18h45, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.





Globo Esporte