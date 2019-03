Sob comando de James Harden, Rockets superam os Raptors e embalam a sexta vitória seguida

(Foto: Dan Hamilton / USA Today)









Após um início de temporada de altos e baixos, os Rockets vão se encontrando na hora certa. Sob o comando de James Harden, o time texano teve mais uma grande atuação na noite desta terça-feira e superou o forte Toronto Raptors, fora de casa, por 107 a 95. A pouco mais de um mês do início dos playoffs, Houston vence a sexta partida seguida e embala a melhor sequência do momento na NBA.





Após abrir 18 pontos de frente no primeiro tempo, os Rockets deram uma cochilada na volta do intervalo e permitiram reação dos Raptors. Ainda assim, o Barba explodiu no quarto período, anotou 19 pontos nos últimos sete minutos de partida e terminou como cestinha da vitória com 35 pontos.





Beneficiado por tropeços de Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder, Houston ganhou duas posições na classificação e já aparece em terceiro na Conferência Oeste, com campanha de 39-25. Apesar da segunda derrota seguida, os Raptors seguem na vice-liderança do Leste, com 46-19.





Além de James Harden, Chris Paul também teve papel importante. Mesmo com apenas cinco pontos, o armador organizou com maestria as ações ofensivas dos Rockets e distribuiu 10 assistências.





Gerald Green também saiu bem do banco para contribuir com 18 pontos pelos Rockets. Com desfalque de Kenneth Faried pelo terceiro jogo seguido, o brasileiro Nenê atuou por 14 minutos e terminou com seis pontos e cinco rebotes.





Dono de uma das principais campanhas da temporada, os Raptors não foram bem no primeiro tempo, quando acabaram completamente dominados pelos visitantes. No terceiro quarto, Kawhi Leonard (26 pontos no jogo) e Pascal Siakam (17 pontos) puxaram reação do Toronto, que fez 34 a 14 e chegou a assumir a liderança. No entanto, faltou perna para a equipe canadense, que não conseguiu segurar James Harden na reta final.





Campanhas

Raptors: 46v, 19d (2º do Leste)

Rockets: 39v, 25d (3º do Oeste)





Próximos jogos

Raptors: contra os Pelicans, sexta-feira (08/03), em Nova Orleans

Rockets: contra os Sixers, sexta-feira (08/03), em Houston





Grizzlies surpreendem os Blazers





Em boa fase, os Blazers entraram em quadra para encararem os Grizzlies, vice-lanternas do Oeste, no embalo de seis vitórias nos últimos sete jogos. Portland liderou o placar por três períodos e parecia encaminhar vitória tranquila fora de casa. Porém, Mike Conley esquentou e comandou virada do Memphis, que assumiu o placar pela primeira vez a dois minutos do fim e venceu por 120 a 111.





Conley foi o grande cestinha da partida, com 40 pontos - melhor marca da carreira. Delon Wright somou outros 25. Titular mais uma vez, o brasileiro Bruno Caboclo foi discreto com um ponto e duas assistências em 15 minutos pelos Grizzlies. Nos Blazers, CJ McCollum liderou com 27 pontos.





Campanhas

Grizzlies: 26v, 40d (14º do Oeste)

Blazers: 39v, 25d (5º do Oeste)





Próximos jogos

Grizzlies: contra o Jazz, sexta-feira (08/03), em Memphis

Blazers: contra o Thunder, quinta-feira (07/03), em Portland





Thunder cai para os Wolves





Nem mesmo o retorno de Paul George após três partidas de ausência foi suficiente pare evitar derrota do Thunder para os Timberwolves, nesta terça. Jogando fora de casa, Oklahoma City sofreu com o pivô Karl-Anthony Towns e caiu diante do Minnesota por 131 a 120.





Dominante no garrafão, Towns terminou o jogo com duplo-duplo de 41 pontos e 14 rebotes. Andrew Wiggins somou outros 18 pontos pelos Wolves. No Thunder, Westbrook liderou com 38 pontos e 13 rebotes, enquanto Paul George contribuiu com 25 pontos.





Campanhas

Wolves: 30v, 34d (10º do Oeste)

Thunder: 39v, 25d (4º do Oeste)





Próximos jogos

Wolves: contra os Pistons, quarta-feira (06/03), em Detroit

Thunder: contra os Blazers, quinta-feira (07/03), em Portland





Sixers escapam com vitória contra o Magic





Na Filadélfia, os 76ers receberm o Magic e dominaram o placar durante praticamente todo o jogo. Na reta final, os donos da casa permitiram reação do Orlando, que chegou a cortar a diferença para apenas um ponto. Ainda assim, Philadelphia se impôs no último minuto e venceu por 114 a 106.





Com direito a seis bolas de três, JJ Redick anotou 26 pontos e foi o cestinha dos Sixers, que ainda contaram com outros 21 pontos de Tobias Harris. No Magic, foram 25 pontos de Evan Fournier e 24 para Aaron Gordon.





Campanhas

Sixers: 41v, 23d (4º do Leste)

Magic: 30v, 36d (10º do Leste)





Próximos jogos

Sixers: contra os Bulls, quarta-feira (06/03), em Chicago

Magic: contra os Mavs, sexta-feira (08/03), em Orlando





Pacers superam os Bulls





Também lutando por mando de quadra nos playoffs, os Pacers conquistaram vitória importante sobre o Chicago Bulls. Jogando em casa, o time de Indiana controlou os rivais para fazer 105 a 96.





Bojan Bogdanovic liderou os Pacers com 27 pontos. Outro destaque dos anfitriões foi Myles Turner, que terminou com 11 pontos, 10 rebotes e sete tocos - melhor marca da carreira do pivô. Nos Bulls, Zach LaVine terminou como cestinha com 27 pontos. Cristiano Felício teve três pontos e dois rebotes em sete minutos de quadra.





Campanhas

Pacers: 42v, 23d (3º do Leste)

Bulls: 18v, 47d (13º do Leste)





Próximos jogos

Pacers: contra os Bucks, quinta-feira (07/03), em Milwaukee

Bulls: contra os Sixers, quarta-feira (06/03), em Chicago





Globo Esporte